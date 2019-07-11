Атлетіко і Тоттенхем поборються за переможця Євро U-21 Дані Ольмо

Атакувальний хавбек загребського Динамо Дані Ольмо зацікавив серйозні клуби.

На іспанця претендують Атлетіко та Тоттенхем, повідомляє AS.

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Згідно з інформацією видання, лондонці випереджають "матрацників" у боротьбі за Ольмо і вже зробили пропозицію у 27 мільйонів фунтів. Маурісіо Почеттіно сподівається підсилити середню ланку своєї команди, і гравець Динамо може стати чудовим доповненням до Танге Ндомбеле, якого "шпори" підписали кількома тижнями раніше.

Нагадаємо, Ольмо разом зі збірною Іспанії став переможцем молодіжного Євро-2019. У фінальному матчі проти Німеччини він відзначився забитим м'ячем.

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