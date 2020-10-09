Атлетико не рассчитывал, что Томас Партей покинет клуб в летнее трансферное окно, и его уход в Арсенал в последний день заставляет "матрасников" искать усиления.

Арсенал подписал Партея и отпустил Торрейру в Атлетико

По информации Marca, мадридцы могут приобрести новичка по схеме Барселоны, подписав только игрока Ла Лиги. Каталонцы в феврале текущего года именно таким образом оформили трансфер Брейтуэйта.

Атлетико уже имеет перечень из игроков на позицию Партея. Приоритетным является трансфер Кондогбия из Валенсии, однако "летучие мыши" не желают отпускать его менее чем за 30 млн евро. Именно это является главной проблемой мадридцев – они имеют право потратить 25% от суммы трансфера Томаса, то есть не более 12,5 млн евро. Также называются кандидатуры Хосе Кампаньи из Леванте и Мауро Арамбарри из Хетафе.

Отметим, что "канониры" активировали клаусулу в размере 50 млн евро для трансфера Партея, а также отдали Атлетико своего опорника Торрейру в аренду.

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