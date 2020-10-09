Атлетіко не розраховував, що Томас Партей покине клуб у літнє трансферне вікно, і його відхід до Арсенала в останній день змушує "матрацників" шукати підсилення.

Арсенал підписав Партея і відпустив Торрейру в Атлетіко

За інформацією Marca, мадридці можуть придбати новачка за схемою Барселони, підписавши лише гравця Ла Ліги. Каталонці у лютому поточного року саме таким чином оформили трансфер Брейтвейта.

Атлетіко вже має перелік з гравців на позицію Партея. Пріоритетним є трансфер Кондогбія з Валенсії, однак "кажани" не бажають відпускати його менш, ніж за 30 млн євро. Саме це є головною проблемою мадридців – вони мають право витратити 25% від суми трансферу Томаса, тобто не більше 12,5 млн євро. Також називаються кандидатури Хосе Кампаньї з Леванте та Мауро Арамбаррі з Хетафе.

Зазначимо, що "каноніри" активували клаусулу в розмірі 50 млн євро задля трансферу Партея, а також віддали Атлетіко свого опорника Торрейру в оренду.

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