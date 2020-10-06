На финише трансферного окна лондонский Арсенал и мадридский Атлетико сумели завершить саги с переходами Томаса Партея и Лукаса Торрейры.

Ганец стал "канониром", а уругваец – "матрасником", сообщает официальный сайт лондонцев.

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Партей подписал долгосрочный контракт с Арсеналом. Команде Артеты пришлось активировать клаусулу центрхава, составлявшую 50 млн евро. В свою очередь Торрейра арендован мадридцами. Атлетико будет иметь опцию выкупа латиноамериканца за 20 млн.

Отметим, что Томас Партей был трансферной целью Арсенала в течение нескольких окон.

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