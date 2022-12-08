Нападающий Атлетико и сборной Португалии Жоау Фелиш близок к уходу из мадридского клуба.

Феліш хоче покинути Атлетіко, але мадридці встановили божевільну стартову ціну за португальця – 140 млн євро, повідомляє Relevo.

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Кроме амбиций, Жоау подталкивают к трансферу отношения с Симеоне, которые, как отмечается, полностью испортились. Агент Фелиша уже начал переговоры с ПСЖ, Челси, Арсеналом, Манчестером Юнайтед и Баварией.

Фелиш провел 18 поединков в составе Атлетико, в которых отличился 4 голами и 3 ассистами. Заметим, что португалец – трансферный рекорд мадридского клуба, который в 2019 году заплатил за него 127 млн евро.

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