Битва за право сыграть четвертьфинал против сборной Марокко, которая сенсационно выбила Испанию в серии послематчевых пенальти. Поединок, как и онлайн-трансляция Португалия – Швейцария на "Футбол 24", стартовал в 21:00. Фернанду Сантуш посадил капитана "селесао" на скамейку – 37-летний Роналду присел в запас Португалии впервые за 14 лет на крупном турнире. Вместо Криштиану дебютировал в стартовом составе "селесао" форвард Бенфики Гонсалу Рамуш. Именно 21-летний нападающий отметил свою премьеру взятием ворот на 17 минуте. Фелиш выкатил в штрафную левым полуфлангом, Шер слишком пассивно отборолся, и Рамуш прошил ближний верхний угол.

Португалия – Швейцария: онлайн-трансляция матча 1/8 ЧМ-2022 – Сантуш резко наказал Роналду и другие смелые решения

Гонсалу принял активное участие и в следующих двух ударных атаках. Сначала отбросил под мощный выстрел Отавиу, завершив комбинационное наступление все тем же левым краем. Затем повел себя слишком эгоистично, когда принимал заброс из глубины от Фелиша. Справа в штрафной открывался Бруну Фернандеш – хавбек Манчестер Юнайтед высказал справедливые претензии. Из интересного у Швейцарии за первые 30 минут можно вспомнить разве крученый штрафной Шакири издали. Снаряд в последний момент прошел мимо правой штанги. Слишком легко. Бруну выполнил 3 голевой пас на катарском Мундиале, подав угловой идеально на голову 39-летнему Пепе.

Это самый возрастной автор гола в истории плей-офф чемпионатов мира. Легендарному центрбеку исполнилось на этот момент 39 лет и 283 дня. Кошта ошибся на выходе после прострела с правого фланга, но тут же подскочил и успел скорректировать добивание Фройлера головой. В итоге Далот, неожиданно вытеснивший Канселу в запас, вынес из пустых ворот. Третий удар Рамуша в створ ворот потянул Зоммер. Блестяще набросил на границу вратарской площадки все тот же Бруну, создавший за 1 тайм 2 стопроцентных момента.

Несмотря на упущенные моменты Рамуш выглядит гораздо более интересным и главное командным бойцом, чем Роналду. Решение Сантуша поставить на краю обороны Далота с Геррейру, впервые проигнорировав Канселу, тоже оправдало себя на все 100. Острота впереди, надежность сзади. По сути единственный момент Швейцарии до перерыва стал следствием банального прострела и ошибки голкипера. Португалии позволено сыграть в максимально удобный футбол – целых 2 контратаки с ударами, куча пространства в позиционных наступлениях. "Селесао" выиграли всю борьбу и были значительно эффективнее: из 6 ударов 5 стали точными, в частности, трижды из пределов штрафной.

Защитник МЮ Далот прекрасно прострелил с правого края во вратарскую. Рамуш реализовывает ровно 50% своих ударов в створ. Мяч проскочил между ногами Зоммера. Роналду ни в одном из последних 6 матчей на мундиалях не смог оформить дубль, хотя моментов имел не меньше. Криштиану сегодня - моментами почти образец поведения за пределами поля. Аплодирует Роналду четвертому голу Португалии. Отавиу пяткой в центре поля разогнал магическую атаку. Фелиш доставил почти до штрафной, а там Рамуш отдал, Геррейру забил. Фулбеки сегодня с ассистом и голом, куда там Канселу!

Форварду Бенфики мало 2+1, он ещё и ассистирует чужому. Рамуш после углового с правого фланга сбросил головой на дальнюю штангу, Аканджи замкнул пустой угол. Драма Роналду. Уныло с грустью в глазах он наблюдает за шоу своего на 16 лет младшего конкурента. Португальские трибуны будто добивают: "Ра муш, Ра муш, Ра муш, Ра муш!" Он просто не оставляет Роналду каких-либо шансов. Хет-трик на 67 минуте. Фелиш тонко покатил, Рамуш легко расправился с голкипером. После такого можно и Криштиану дать поиграть. Неловко стоит у боковой Роналду в роли замены для самого крутого игрока 1/8 ЧМ-2022. У Криштиану, к слову, целых 0 голов на стадии плей-офф 5 чемпионатов мира.

Gonçalo Ramos has more hat-tricks in the World Cup knockout rounds than Ronaldo has goals in the knockouts...



Ramos has only played 73 minutes of knockout stage football! pic.twitter.com/k0vnzwom9i — 90min (@90min_Football) December 6, 2022

Феерия продолжается. Очередная красивая атака с размахом: Геррейру получил диагональ на левый фланг и выдал почти идеальный прострел – Фернандеш минимально не дотянулся. Свой гол очень хотел бы забить и Роналду. Сначала бахнул со штрафного метров с 30 прямо в стенку, затем открылся под пас Карвалью после ошибки швейцарцев в центре и даже забил, но умудрился залезть в офсайд. Криштиану не использовал еще один момент, когда не очень удачно принял мяч в штрафной. Дирижер Португалии сходит на 87 минуте. Бруну Фернандеш создал две сотки и выдал идеальную статистику длинных передач в этой игре (5 из 5 удачных).

И даже Леау забивает. На 90+2 джокер из Милана отметился вторым взятием ворот на ЧМ-2022. Идеальный обводящий удар после паса Геррейру, который к голу приложил еще и ассист. Впечатляющее избиение в исполнении Португалии против истощенной Швейцарии, у которой будто не было сил даже имитировать борьбу. Первый хет-трик на катарском Мундиале (феерический дебют Рамуша в основе "селесао"). 84 года чемпионаты мира не видели сборную, забившую бы 6 голов в матче 1/8 финала.

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