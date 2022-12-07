У будущего 23-летнего португальца в Атлетико нет перспектив. Даже официальные лица клуба не скрывают, что Фелишу суждено уйти. Одной из причин называют плохие отношения с Диего Симеоне.

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Претендентов на воспитанника Бенфики хватает. О своих намерениях уже сообщили Манчестер Юнайтед, Бавария, ПСЖ и Челси. Однако опередить грандов пытается Астон Вилла. По информации Marca, бирмингемцы уже начали переговоры с Атлетико и представителями 23-летнего футболиста. Однако есть небезосновательные сомнения в том, что Жоау захочет идти в 12 команду АПЛ.

К слову, Фелиш перебрался в Атлетико летом 2019 года более чем за 120 миллионов евро. С тех пор португалец сыграл за "матрасников" 129 матчей, в которых забил 33 гола и отдал 18 голевых передач.

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