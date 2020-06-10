Атлетико готов приютить Реал на время реконструкции Бернабеу

"Матрасники" в трудное время решили протянуть руку помощи своему принципиальному сопернику.

Реал начал реконструкцию своей домашней арены Сантьяго Бернабеу, поэтому решил доиграть нынешний сезон на скромном стадионе (6 тысяч зрителей) Альфредо ди Стефано.

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Президент Атлетико Энрике Сересо решил помочь своему мадридскому соседу. "Позволили бы мы Реалу проводить домашние матчи на на нашем стадионе (Ванда Метрополитано – прим.)? Никто не должен сомневаться в том, что мы готовы помочь Реалу", – цитирует Сересо Reuters.

Напомним, Ла Лига выходит из карантина уже 11 июня матчем Севилья – Бетис, начало в 23:00.

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