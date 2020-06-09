toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Как в Мадриде обвели себя вокруг пальца – новый указ почти оставил Реал без болельщиков

21:07 51 Читати українською
Как в Мадриде обвели себя вокруг пальца – новый указ почти оставил Реал без болельщиков
Реал Мадрид / ФК Реал Мадрид

Большинство клубов Ла Лиги будут иметь преимущество над "сливочными" после посткарантинних нововведений.

Руководство мадридского Реала попало в довольно неудобную ситуацию после того, как было опубликовано решение испанского правительства по третьей фазе выхода страны из карантина, сообщает издание AS.

Перес подтвердил, что Реал вынужден покинуть Сантьяго Бернабеу

В частности, новая инструкция позволяет матчи со зрителями. Единственное условие – заполненность арены не должна превышать 30%. Боссы "сливочных" не верили в скорое возвращение фанатов на трибуны, поэтому приняли решение закрыть Сантьяго Бернабеу, чтобы увеличить скорость реконструкции: ее непрерывность позволит сократить общий срок реставрации и расходов на нее.

Завершать сезон Реал решил на стадионе Альфредо ди Стефано, который вмещает только шесть тысяч зрителей. Как следствие, поддержать подопечных Зидана смогут лишь 2 тысячи фанатов. В клубе уже рассматривают вариант с экстренным увеличением посадочных мест до 9 тысяч, что позволит разместить на стадионе на тысячу болельщиков больше. К примеру, Барселона будет иметь на Камп Ноу почти 30-тысячную поддержку. Однако ситуация не столь критична, ведь под решение правительства подпадают лишь несколько последних поединков Ла Лиги.

К слову, Реал свой первый после перерыва поединок проведет 14 июня, когда встретится с Эйбаром.

Реал попрощається з легендарним складом: нова атака мрії, фаворити президента, доля володаря "Золотого м'яча"

blog_ava
Иванович решил покинуть Зенит – Ракицкому подыскали звездного партнера
07:30
1022
Теги
Сантьяго Бернабеу Реал Мадрид Реал Мадрид Испания коронавирус
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
23
мин
Бавария
21:45
Айнтрахт Франкфурт
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук