Как в Мадриде обвели себя вокруг пальца – новый указ почти оставил Реал без болельщиков

Большинство клубов Ла Лиги будут иметь преимущество над "сливочными" после посткарантинних нововведений.

Руководство мадридского Реала попало в довольно неудобную ситуацию после того, как было опубликовано решение испанского правительства по третьей фазе выхода страны из карантина, сообщает издание AS.

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В частности, новая инструкция позволяет матчи со зрителями. Единственное условие – заполненность арены не должна превышать 30%. Боссы "сливочных" не верили в скорое возвращение фанатов на трибуны, поэтому приняли решение закрыть Сантьяго Бернабеу, чтобы увеличить скорость реконструкции: ее непрерывность позволит сократить общий срок реставрации и расходов на нее.

Завершать сезон Реал решил на стадионе Альфредо ди Стефано, который вмещает только шесть тысяч зрителей. Как следствие, поддержать подопечных Зидана смогут лишь 2 тысячи фанатов. В клубе уже рассматривают вариант с экстренным увеличением посадочных мест до 9 тысяч, что позволит разместить на стадионе на тысячу болельщиков больше. К примеру, Барселона будет иметь на Камп Ноу почти 30-тысячную поддержку. Однако ситуация не столь критична, ведь под решение правительства подпадают лишь несколько последних поединков Ла Лиги.

К слову, Реал свой первый после перерыва поединок проведет 14 июня, когда встретится с Эйбаром.

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