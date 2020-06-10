Атлетіко готовий прихистити Реал на час реконструкції Бернабеу

"Матрацники" у скрутний час вирішили протягнути руку допомоги своєму принциповому супернику.

Реал розпочав реконструкцію своєї домашньої арени Сантьяго Бернабеу, тому вирішив дограти нинішній сезон на скромному стадіоні (6 тисяч глядачів) Альфредо ді Стефано.

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Президент Атлетіко Енріке Сересо вирішив допомогти своєму мадридському сусіду. "Чи дозволили б ми Реалу проводити домашні матчі на на нашому стадіоні (Ванда Метрополітано – прим.)? Ніхто не повинен сумніватися в тому, що ми готові допомогти Реалу", – цитує Сересо Reuters.

Нагадаємо, Ла Ліга виходить з карантину вже 11 червня матчем Севілья – Бетіс, початок о 23:00.

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