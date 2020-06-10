Зозуля возобновляет футбол в Испании самым длинным матчем в истории – украинец сменил имидж и статус

Роман Зозуля в который раз на устах европейской прессы. Сегодняшний матч Райо Вальекано – Альбасете возобновляет испанский сезон. Экс-нападающий сборной Украины снова выйдет на поле против враждебного клуба.

После трехмесячной паузы Испания возвращается матчем, который местная пресса называет самым длинным в истории футбола. Встреча, начавшаяся 16 декабря 2019, ни в тот день, ни позже так и не была доиграна - Альбасете отказался выходить на вторую половину из-за оскорблений в адрес Зозули, которого фанаты "пчел" то нацистом обзывали, то коммунистом. Райо Вальекано долго протестовал, но в итоге получил штраф в 18 тысяч евро и частичное закрытие трибун на следующие два поединка. Интересно, что после того сыгранного тайма команды успели даже провести новую дуэль, которая закончилась ничьей.

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И вот сегодня в 21:00 пришло время окончательно выяснить отношения. Команды выйдут на поле Эстадио де Вальекас при счете 0 0, но не в равных составах. Альбасете начнет второй тайм в меньшинстве. Команды преследуют разные задачи. Команда Зозули должна побеждать в этих "финалах", оставшихся до конца сезона, ведь застряла на грани вылета. Райо 3 очка сегодня смогут дать толчок для приближения в зону плей-офф за выход в Примеру

В той игре Леонардо Капецци сидел на скамейке запасных, но зимой перешел в Салернитану. Итальянский защитник вспоминает, что Зозуля осознавал, какой прием ему готовят на стадионе Райо: "Он ожидал такого "приветствия" и хотел сыграть, чтобы преодолеть это. Я могу говорить о Романе только хорошие вещи. Это открытый человек. Все всегда хорошо отзывались о нем. Такое отношение фанатов перешло все границы", – говорит Капецци в разговоре с журналистами сайта Джанлуки Ди Марцио.

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Сейчас такого давления уже не будет. Трибуны закрыты не только на Вальекасе, но и по всей Испании из-за нашествия коронавируса COVID-19, который понемногу отступает и позволяет футболистам сначала Сегунды, а спустя 24 часа также Примеры вернуться к работе. Мадридский AS называет эту дуэль уже самым длинным матчем в истории мира, бесконечным поединком: "Прошло 178 дней с тех пор, как игра началась. И сейчас она не имеет практического ничего общего с тогдашним поединком". Битва, которая стартовала ночью, а завершится еще при дневном свете. Одна из команд начала с одним тренером, а закончит с другим.

Разве что правила будут прежними – команды не смогут использовать новичков, в их распоряжении только зарегистрированные тогда игроки. Так что Зозулю мы снова увидим в старте. Разрешены лишь 3 замены, а не 5. В остальном это также начало новой "нормальности" – без приветствий, лишних контактов и зрителей. Новый тренер Альбасете Лукас Алькарас попытается продлить беспроигрышную серию. "Механический сыр" выиграл 1 матч и 4 свел вничью – этого все еще мало для того, чтобы чувствовать себя в безопасности. Хотя для команды, до того проигравшей 4 раза за 5 туров, это уже прогресс.

Отдельная тема, конечно, плохая серия Зозули. Украинский форвард, которого после брутальной смены имиджа легко спутать с Василием Кравцом, не забивает вот уже 15 матчей. С момента последней победы Альбы в Мадриде прошло 11 лет. Для спасения как в этом матче, так и в последующих, ключевой будет роль экс-нападающего Динамо и Днепра. Именно Романа AS называет тузом, за которым стоит пристально понаблюдать.

Профильный портал 5maseldescuento отмечает, что Зозуля "едет в роли капитана второй экспедиции Альбы в Вальекас". С инициалами и номером на кепке, в фирменной маске своего клуба вместе с другими членами экипажа украинец отправился в столицу Испании скоростным поездом, который разгоняется до 310 км/ч, а название получил, созвучное с птицей. Вчерашний герой сегодня стал символом падения. Без голов Зозули Альбасете опустился на последнее, 24-е место в Сегунде по количеству забитых мячей. Он понимает, что пришло время изменить все. И прическа – это только начало.

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