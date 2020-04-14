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Атлетико готов отпустить Лемара – на хавбека есть спрос в АПЛ

17:55 22 Читати українською
Атлетико готов отпустить Лемара – на хавбека есть спрос в АПЛ
Тома Лемар (справа) / ІспансAFP

Мадридский Атлетико в ближайшее трансферное окно рассмотрит предложения о продаже полузащитника Тома Лемара.

Чемпион мира, скорее всего, покинет Ванда Метрополитано летом, сообщает Marca.

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"Матрасники" готовы отпустить Лемара. Главной причиной такого шага стало решение Диего Симеоне – наставник мадридцев не видит французского хавбека в Атлетико будущего. Зимой им активно интересовались представители АПЛ.

В нынешнем сезоне Тома Лемар провел 17 матчей в испанской Ла Лиге, в которых не отметился результативными действиями. Почти 2 года назад Атлетико отдал за него Монако 70 млн евро.

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Испания Трансферы Атлетико Атлетико Тома Лемар Тома Лемар Трансферы Чемпионата Испании
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