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Манчестер Юнайтед провел переговоры с Лемаром

06:30 5 Читати українською
Манчестер Юнайтед провел переговоры с Лемаром
Тома Лемар / Getty images

Полузащитник мадридского Атлетико Тома Лемар имеет шанс продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Манчестер Юнайтед заинтересован в приобретении флангового хавбека "матрасников" Тома Лемара, утверждает ESPN. По информации издания, на прошлой неделе представители английского клуба уже провели встречу с агентами 24-летнего игрока.

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Отмечается, что француз хочет покинуть Атлетико, поскольку стиль игры команды не соответствует его качествам. Кроме того, футболист не имеет в Мадриде достаточной игровой практики. Действующий контракт игрока рассчитан до июля 2023 года.

Добавим, Лемар перешел в Атлетико из Монако летом 2018 за 70 млн евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 24-х матчах за клуб во всех турнирах, а не отметившись результативными действиями.

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