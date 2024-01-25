Фантастический гол Ямала и фиаско Хави в видеообзоре матча Атлетик – Барселона – 4:2
25 января 09:46 - Читати українською
Барселона уступила Атлетику (4:2) в Кубке Испании. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
осн. час ( 2 : 2 )
завершено
49’ Ойхан Сансет
105+2’ Иньяки Вильямс
120+1’ Нико Уильямс
Ламин Ямал 32’
32’ Ламин Ямал
49’ Ойхан Сансет
105+2’ Иньяки Вильямс
120+1’ Нико Уильямс
Встреча в 1/4 финала Кубка Испании для каталонцев сразу началась с пропущенного гола. Уже на первой минуте.
Барселона вылетела из Кубка Испании, пропустив 4 гола от Атлетика – роковой промах Ямала и феерия братьев Уильямсов
Барселона сумела не только отыграться, но и выйти вперед. Сначала Левандовски воспользовался неразберихой в штрафной площадке соперника, а затем Ламин Ямал мощным дальним ударом вывел свою команду вперед. Впрочем, удержать преимущество не удалось. В компенсированное время Атлетик дважды огорчил соперника. Братья Уильямс принесли победу и путевку в следующую стадию.
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