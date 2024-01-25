Встреча в 1/4 финала Кубка Испании для каталонцев сразу началась с пропущенного гола. Уже на первой минуте.

Барселона вылетела из Кубка Испании, пропустив 4 гола от Атлетика – роковой промах Ямала и феерия братьев Уильямсов

Барселона сумела не только отыграться, но и выйти вперед. Сначала Левандовски воспользовался неразберихой в штрафной площадке соперника, а затем Ламин Ямал мощным дальним ударом вывел свою команду вперед. Впрочем, удержать преимущество не удалось. В компенсированное время Атлетик дважды огорчил соперника. Братья Уильямс принесли победу и путевку в следующую стадию.