Нападающий английского Вулверхэмптона Рафаэль Мир в шаге от возвращения на родину. Прошлый сезон он провел в составе Уэски на правах аренды.

Атлетико вышел на финальную стадию переговоров о трансфере, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

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Мир уже согласовал детали личного контракта с "матрасниками". Сейчас мадридцы ищут понимания с Вулвз по сумме отступных. У форварда остался всего год по контракту с "волками", поэтому представитель АПЛ будет пытаться выручить за испанца хотя бы какие-то средства.

К слову, в сезоне 2020/21 Рафаэль Мир провел 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 мячей. На Олимпиаде-2020 в его активе 5 поединков (3 гола).

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