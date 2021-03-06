Главный тренер "сливочных" определился со списком игроков, которые будут иметь шанс выйти в матче 26-го тура Ла Лиги против "матрасников".

Предварительная заявка состоит из 20 исполнителей, сообщает официальный Твиттер Реала.

Атлетико – Реал: Бензема восстановился перед мадридским дерби

Стоит отметить возвращение в состав французского форварда Карима Бензема, который пропустил последние три матча из-за травмы приводящей мышцы бедра. Традиционно в заявку попал и голкипер сборной Украины Андрей Лунин, который, к сожалению, принимает участие в матчах Реала лишь в качестве зрителя.

Напомним, мадридское дерби стартует в воскресенье, 7 марта. Начало встречи в 17:15. После 25-ти туров Реал отстает от команды Симеоне, которая идет первой, на 5 очков (у "матрасников" есть игра в запасе).

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