Головний тренер "вершкових" визначився зі списком гравців, які матимуть шанс вийти у матчі 26-го туру Ла Ліги проти "матрацників".

Попередня заявка складається з 20 виконавців, повідомляє офіційний Твіттер Реала.

Атлетіко – Реал: Бензема відновився перед мадридським дербі

Варто відзначити повернення до складу французького форварда Каріма Бензема, який пропустив останні три матчі через травму привідного м'яза стегна. Традиційно до заявки потрапив і голкіпер збірної України Андрій Лунін, який, на жаль, бере участь у матчах Реала лише у ролі глядача.

Нагадаємо, мадридське дербі стартує у неділю, 7 березня. Початок зустрічі о 17:15. Після 25-ти турів Реал відстає від команди Сімеоне, яка йде першою, на 5 очок (у "матрацників" є гра у запасі).

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