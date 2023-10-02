Атлетико – Кадис – 3:2 – видео голов и обзор матча
09:46 - Читати українською
Атлетико одержал важную победу над Кадисом в восьмом туре Ла Лиги. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24"
32’ Анхель Корреа
46’ Науэль Молина
66’ Анхель Корреа
Лукас Пирес 12’
12’ Лукас Пирес
32’ Анхель Корреа
46’ Науэль Молина
66’ Анхель Корреа
Несмотря на то, что мадридцы имели преимущество в начале матча, первыми забили именно гости. Команде Диего Симеоне пришлось отыгрываться после двух пропущенных голов. "Матрасники" сделали все, чтобы получить важные три очка и подняться в зону Лиги чемпионов.
Атлетико победил, оформив камбек с 0:2 – мадридцы поднялись в зону ЛЧ и приблизились к Довбику и Цыганкову
Сейчас Атлетико находится на четвертом месте, имея в своем активе 16 баллов. Кадис занимает 12 строчку с 9 очками.
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