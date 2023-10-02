Атлетико одержал важную победу над Кадисом в восьмом туре Ла Лиги. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24"

Несмотря на то, что мадридцы имели преимущество в начале матча, первыми забили именно гости. Команде Диего Симеоне пришлось отыгрываться после двух пропущенных голов. "Матрасники" сделали все, чтобы получить важные три очка и подняться в зону Лиги чемпионов.

Атлетико победил, оформив камбек с 0:2 – мадридцы поднялись в зону ЛЧ и приблизились к Довбику и Цыганкову

Сейчас Атлетико находится на четвертом месте, имея в своем активе 16 баллов. Кадис занимает 12 строчку с 9 очками.