Команда Диего Симеоне сразу захватила инициативу в свои руки. Уже на второй минуте матча Антуан Гризманн имел прекрасный момент, чтобы открыть счет. Но француз попал в перекладину. Еще через небольшой промежуток времени у Гризманна была другая возможность, но Анхель Корреа помешал отправить мяч в сетку.

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Казалось, что Атлетико вот-вот забьет, впрочем, отличиться удалось именно Кадису. Гости открыли счет, нанеся лишь один удар. Через 15 минут Сане во второй раз огорчил Яна Облака. Мадридцев два пропущенных мяча не сбили с толку. Корреа еще до перерыва сократил отставание. На 35 минуте Кадису пришлось использовать один слот замен. Фали покинул поле. На его ноге можно было разглядеть три большие шишки.

После перерыва Атлетико продолжил давить на соперника. Уже через минуту после начала второго тайма "матрасники" забили второй гол. На это раз отличился Молина, который был виноват в одном из пропущенных мячей. На 66 минуте Корреа оформил дубль, забив третий гол Атлетико. Кадис искал подступы к штрафной площадке хозяев, но оборона мадридцев действовала надежно. Финальный свисток зафиксировал победу команды Диего Симеоне, которая оформила камбэк на Ванда Метраполитано впервые с января 2022 года.

Атлетико поднялся на четвертую строчку, которая дает путевку в Лигу чемпионов, и имеет в своем активе 16 баллов. От Жироны мадридцы отстают лишь на три пункта, а от Реала - на пять. Кадис находится на 12 месте с девятью очками.

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