"У дербі фаворитів немає. Здорово брати участь в такій грі. Фанати хочуть побачити цей матч. Те, що відбувалося до цього матчу, значення не має. Ми маємо намір провести хорошу гру – ось і все. Я не знаю, що трапиться, але нам треба зіграти дуже добре, адже нам протистоїть відмінний суперник, який лідирує в таблиці.

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Ми добре грали в захисті, це наша сильна сторона. Це турбота кожного футболіста, і ми добре справляємося. Ця гра – немов фінал для нас, але то ж можна сказати про будь-яку іншу. Ми завжди прагнемо до перемоги. Ми добре підготувалися до дербі", – поділився Зідан у коментарі Marca.

Зазначимо, що Реал у останніх 5 матчах пропустив лише 1 гол попри відсутність у складі Серхіо Рамоса через травму. Мадридське дербі між Атлетіко та Реалом відбудеться завтра, 7 березня, початок о 17:15. "Матрацники" наразі розташувались на першому місці з 58 очками, а Барселона та Реал на 2 та 3 позиціях відповідно, маючи по 53 пункти в активі.

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