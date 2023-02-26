Жирона разобралась на выезде с Атлетиком в 23-м туре Ла Лиги (3:2). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Жирона перед визитом в "Ла Катедраль" поиздевалась над Альмерией, а Виктор Цыганков оформил дебютный гол+пасс за каталонский клуб. Но по-настоящему сложное испытание было впереди. "Бело-красные" никогда не побеждали в Бильбао. Более того, Жирона в двух предыдущих матчах на красавце Сан Мамес не смогла забить ни одного гола. Правда, за день до игры Эрнесто Вальверде лишился своего лучшего игрока – Нико Уильямса. Травма тщательно скрывалась. Об отсутствии вингера сборной Испании стало известно за час до игры.

Подготовка каталонцев ко встрече с испанским "историко" (никогда не вылетали из элиты), снова усугублялась кадровыми проблемами. К травмированным Эррере, Коуту и Икебе в лазарете присоединились еще два исполнителя – основной центрфорвард Тати Кастельянос и перуанский защитник Алекс Кайенс. Первый форсировал восстановление и в конце концов попал в состав. Как и наш Виктор Цыганков. Украинец расположился на правом фланге атаки. Слева вышел Роро Рикильме.

Жирона ошеломила хозяев уже на 4-й минуте. Высокий прессинг каталонцев завершился перехватом. Цыганков обыгрался с Борхой, легко проскочил Паредеса и покатил на Алейша, который идеально закрутил в дальнюю девятку. Дебютный гол лучшего ассистента "бело-красных" (5) в текущем сезоне. Активный Цыганков разогнал еще одну атаку, отправив в прорыв Тати, однако аргентинец ошибся с ответным пасом.

Цыганков отдал ассист во втором матче Жироны подряд – видео роскошного гола

В украинца только за стартовые 15 минут – 12 касаний, 90% точности передач, ассист и несколько креативных действий. Фланговые треугольники с Борхой и Алейшем позволяли легко выходить из-под прессинга. Команда Вальверде, обескровленная потерей Нико, беззубо выглядела в атаке, но еще хуже – у собственных ворот. В частности, из-за валидольных передач. Весга попал в Кастеяльноса – Симон чудом справился с рикошетом.

Необъяснимый хаос в обороне "львов" завершился автоголом Де Маркоса на 19-й. Тати головой пробил в защитника Атлетика, Симон не успел среагировать. Второй забитый мяч расслабил подопечных Мичела. Баски создали ряд опасных моментов, качественнее отбирали на чужой половине поля. Гассанига справился с мощным ударом Беренгера, а уже через мгновение VAR украл гол у Вильямса. Миллиметровый офсайд после скидки Паредеса головой. Команда Вальверде добилась своего через несколько минут. Бильярдный выстрел Берчиче с линии штрафной не оставил шансов Гассаниге.

Каталонци не позволили баскам развить успех. Прежде всего, благодаря классной работе вингеров. Рикельме заставил Єрая фолить. Алейш традиционно остро выполнил стандарт, а Весга в борьбе с Ромеу переправил сферу в свои ворота – 1:3. В первом тайме Жирона полностью обыграла более именитого соперника. Несмотря на равное количество ударов (по 6), Бильбао не наиграло даже на один гол (0.26xG – xG1.13).

Унаи Симон не вышел на второй тайм из-за травмы. Место в воротах Атлетика занял 22-летний Агирресабалага. Цыганков сразу же запорил перспективную атаку неточной передачей на Кастельяноса. Виктор выбрал более сложный вариант, хотя мяч находился под рабочей левой. Экс-динамовец постоянно пытался обострять. Нашел между линиями Борху, который освободился из-под опеки и спиной заметил вривание Рикельме. Последний расстреливал Агиресабалагу фактически в упор – молодой вратарь исполнил фантастический сейв.

В середине второго тайма баски полностью перехватили инициативу. Жирона села в низкий блок, много ошибалась под прессингом. Потеря в центре поля едва не завершилась пропущенным мячом. Иньяки Уильямс пробил мимо дальней стойки, а затем заблокировал удар Берренгера, неудачно выбрав позицию. На 80-й минуте Цыганков уступил место Стуани. После перерыва украинец был менее заметен, увеличился брак при передачах (75%). Однако он помог сделать результат, отличился результативным действием во втором матче подряд. Да и вообще постепенно интегрируется в игру команды Мичела, требующею высокой работоспособности.

Гассанига решил вернуть интригу на последней минуте регламентированного времени. Кипер Жироны повторил фейл Аллисона против Реала – пытался выбить мяч подальше, но попал в Рауля Гарсию (2:3). Арбитр компенсировал 5 минут, Атлетик был близок, чтобы отыграться, но каталонцы отбились. Благодаря феерической победе на Сан Мамесе "бело-красные" поднялись на 10 строчку (30 очков). Зона еврокубков – на расстоянии 4 пунктов.