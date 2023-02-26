Жирона розібралася на виїзді з Атлетіком у 23 турі Ла Ліги (3:2). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Жирона перед візитом у "Ла Катедраль" познущалася над Альмерією, а Віктор Циганков оформив дебютні гол+пас за каталонський клуб. Та справжнє випробування було попереду. "Біло-червоні" ніколи не перемагали у Більбао. Ба більше, Жирона у двох попередніх матчах на красені Сан Мамес не спромоглася забити жодного гола. Щоправда, за день до гри Ернесто Вальверде втратив свого найкращого гравця – Ніко Вільямса. Травма ретельно приховувалась. Про відсутність вінгера збірної Іспанії стало відомо за годину до гри.

Підготовка каталонців до зустрічі з іспанським "історіко" (ніколи не вилітали з еліти), теж ускладнювалась кадровими проблемами. До травмованих Еррери, Коуту та Ікебе у лазареті приєдналися ще два виконавці – основний центрфорвард Таті Кастельянос та перуанський захисник Алекс Кайєнс. Перший форсував відновлення і зрештою потрапив до складу. Як і наш Віктор Циганков. Українець розташувався на правому фланзі атаки. Зліва вийшов Роро Рікільме.

Жирона приголомшила господарів вже на 4-й хвилині. Високий пресинг каталонців завершився перехопленням. Циганков обігрався з Борхою, легко проскочив Паредеса і покотив на Алейша, який ідеально закрутив у дальню дев'ятку. Дебютний гол найкращого асистента "біло-червоних" (5) у поточному сезоні. Активний Циганков розігнав ще одну атаку, відправивши у прорив Таті, проте аргентинець помилився з пасом у відповідь.

Циганков віддав асист у другому матчі Жирони поспіль – відео розкішного гола

В українця лише за стартові 15 хвилин – 12 дотиків, 90% точності передач, асист, постійні загострення. Флангові трикутники з Борхою та Алейшем дозволяли легко виходити з-під пресингу. Команда Вальверде, знекровлена втратою Ніко, беззубо виглядала в атаці, але ще гірше – біля власних воріт. Зокрема, через валідольні передачі. Весга влучив у Кастеяльноса – Сімон дивом впорався з рикошетом.

Незрозумілий хаос в обороні "левів" вилився у автогол Де Маркоса на 19-й. Таті головою пробив у захисника Атлетіка, Сімон не встиг зреагувати. Другий забитий м'яч розслабив підопічних Мічела. Баски створили низку небезпечних моментів, якісніше відбирали на чужій половині поля. Гассаніга впорався з потужним ударом Беренгера, а вже за мить VAR поцупив гол у Вільямса. Начебто офсайд після скидки Паредеса головою. Команда Вальверде таки домоглася свого через кілька хвилин. Більярдний постріл Берчіче з лінії штрафного не залишив Гассанізі шансів.

Каталонці не дозволила баскам розвинути успіх. Передусім, завдяки класній роботі вінгерів. Технічний Рікельме змусив Єрая фолити. Алейш традиційно гостро виконав стандарт, а Весга у боротьбі з Ромеу переправив сферу у власні ворота – 1:3. У першому таймі Жирона повністю переграла іменитішого суперника. Попри рівну кількість ударів (по 6) Більбао не награло навіть на один гол (0.26xG – 1.13xG).

Унаї Сімон не вийшов на другий тайм через травму. Місце у воротах Атлетіка зайняв 22-річний Агірресабалага. Циганков одразу ж запоров перспективну атаку неточною передачею на Кастельяноса. Віктор обрав складніший варіант, хоча м'яч перебував під робочою лівою. Екс-динамівець постійно намагався загострювати. Знайшов між лініями Борху, який звільнився з-під опіки і спиною помітив вривання Рікельме. Останній розстрілював Агірресабалагу фактично впритул – молодий воротар виконав фантастичний сейв.

У середині другого тайму баски повністю перехопили ініціативу. Жирона сіла у низький блок, багато помилялась під пресингом. Втрата у центрі поля ледь не завершилась пропущеним м'ячем. Іньякі Вільямс пробив повз дальню стійку, а потім заблокував удар Берренгера, невдало обравши позицію. На 80-й хвилині Циганков поступився місцем Стуані. По перерві українець був менш помітним, збільшився брак при передачах (75%). Однак, він допоміг зробити результат, відзначився результативною дією у другому матчі поспіль. Та й загалом поступово інтегрується у гру команди Мічела, яка вимагає високої працездатності.

Гассаніга вирішив повернути інтригу на останній хвилині регламентованого часу. Кіпер Жирони повторив фейл Аллісона проти Реала – намагався вибити м'яч подалі, але влучив у Рауля Гарсію (2:3). Арбітр компенсував 5 хвилин, Атлетік був близьким до нічиєї, та каталонці вистояли. Завдяки феєричній перемозі на Сан Мамесі "біло червоні" піднялись на 10 сходинку (30 очок). Зона єврокубків – на відстані 4 пунктів.