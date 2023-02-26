Поединок против Атлетика из Бильбао в 23-м туре чемпионата Испании начался очень удачно для вингера сборной Украины.

Уже на 4-й минуте игры на Сан-Мамесе Жирона открыла счет, забив в ворота Атлетика. Голевую передачу в свой актив записал Виктор Цыганков.

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Украинец с правого фланга покатил мяч на Алейша Гарсию, который в касание классно пробил в дальний угол и вывел Жирону вперед. Это второй ассист 25-летнего Цыганкова в Испании. Унаи Симон – голкипер Атлетика и "Фурии Рохи" – был бессилен.

Напомним, в предыдущем матче чемпионата Испании против Альмерии (6:2) Виктор забил дебютный гол, отдал результативную передачу и был признан лучшим игроком встречи.