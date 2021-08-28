В субботу третий тур чемпионата Испании продолжили несколько поединков. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Испания, Ла Лига, 3-й тур

Сельта – Атлетик – 0:1

Гол: Вильямс, 34

Эльче – Севилья – начало матча в 20:30

Реал Сосьедад – Леванте – начало матча в 20:30

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Обе команды – Сельта и Атлетик – не слишком удачно начали сезон. Баски расписали ничью с Эльче и Барселоной, в то время как "кельты" уступили Атлетико и смогли добыть одно очко в матче с Осасуной. Надо было реабилитироваться перед болельщиками.

Вязкая борьба в первом тайме не позволяла командам разбазариваться опасными моментами. Как следствие, всего один удар в створ ворот на две команды и Атлетик благодаря точному выстрелу Иньяки Вильямса низом в правый угол ушел на перерыв победителем.

Начало второго тайма ознаменовалось голом – все тот же Вильямс удачно замкнул прострел с правого фланга. Однако положение вне игры заставило арбитра откатить ситуацию назад. Сельта продолжала больше контролировать мяч, однако так и не смогла создать более или менее опасный момент. А "красно-белые" имели несколько полумоментов, но игрокам существенно не хватало точности. Как следствие, минимальное преимущество гостей, которое подняло басков сразу на пятую строчку турнирной таблицы Ла Лиги.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ