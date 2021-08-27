Чемпионат Испании 2020/21, 3-й тур

Мальорка – Эспаньол – 1:0

Гол: Родригес, 27

Удаление: Гомес, 90+5

Валенсия – Алавес – начало в 23:15

Эспаньол на выезде встречался с Мальоркой. В середине первого тайма хозяева вышли вперед – Родригес получил диагональ на границе штрафной площадки и мгновенно закрутил под правую стойку. "Попугаи" сразу бросились в атаку, чтобы восстановить равновесие, и до перерыва даже сумели создать несколько неплохих моментов, однако реализовать их не смогли.

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Во втором тайме гости возобновили попытки сравнять счет, но забить никак не удавалось. Игроки Мальорки уверенно играли в защите, еще и всеми способами пытались затягивать время. В конце концов, матч так и подошел к концу со счетом 1:0 в пользу хозяев.

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