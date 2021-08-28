У суботу третій тур чемпіонату Іспанії продовжили кілька поєдинків. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Іспанія, Ла Ліга, 3-й тур

Сельта – Атлетік – 0:1

Гол: Вільямс, 34

Ельче – Севілья – початок матчу о 20:30

Реал Сосьєдад – Леванте – початок матчу о 20:30

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Обидві команди – Сельта та Атлетік – не надто вдало розпочали сезон. Баски розписали нічию з Ельче та Барселоною, в той час як "кельти" поступились Атлетіко і спромоглись здобути одне очко у матчі з Осасуною. Треба було реабілітовуватись перед уболівальниками.

В'язка боротьба у першому таймі не дозволяла командам розкошувати небезпечними моментами. Як наслідок, лише один удар у площину воріт на дві команди і Атлетік завдяки точному пострілу Іньякі Вільямса низом у правий кут пішов на перерву переможцем.

Початок другого тайму ознаменувався голом – все той же Вільямс вдало замкнув простріл з правого флангу. Однак положення поза грою змусило арбітра відкотити ситуацію назад. Сельта продовжувала більше контролювати м'яч, проте так і не змогла створити більш-менш небезпечний момент. Натомість "червоно-білі" мали кілька напівмоментів, але гравцям суттєво бракувало точності. Як наслідок, мінімальна перевага гостей, яка підняла басків одразу на п'яту сходинку турнірної таблиці Ла Ліги.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІСПАНІЇ