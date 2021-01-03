В рамках воскресной программы 17-го тура Ла Лиги Эльче на выезде уступил Атлетику. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2020/21, 17-й тур

Атлетик – Эльче – 1:0

Гол: Муньяин, 25

Алавес – Атлетико – начало в 17:15

Эйбар – Гранада – начало в 19:30

Реал Сосьедад – Осасуна – начало в 19:30

Программу дня в испанской Примере открывал поединок Атлетико – Эльче. В середине тайма хозяева открыли счет – Муньяин получил передачу в штрафную от Де Маркоса и мгновенно пробил под перекладину. Команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе басков.

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Во второй половине встречи хозяева имели множество шансов увеличить преимущество, но реализовать их никак не удавалось. Игроки Эльче же за весь матч нанесли лишь два удара в створ ворот, которые без проблем брал голкипер. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Атлетика – 1:0.

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