В рамках недільної програми 17-го туру Ла Ліги Ельче на виїзді поступився Атлетіку. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2020/21, 17-й тур

Атлетік – Ельче – 1:0

Голи: Муньяїн, 25

Алавес – Атлетіко – початок о 17:15

Ейбар – Гранада – початок о 19:30

Реал Сосьєдад – Осасуна – початок о 19:30

Програму дня в іспанській Прімері відкривав поєдинок Атлетіко – Ельче. У середині тайму господарі відкрили рахунок – Муньяїн отримав передачу у штрафний майданчик від Де Маркоса та миттєво пробив під поперечину. Команди пішли на перерву за мінімальної переваги басків.

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У другій половині зустрічі господарі мали безліч шансів збільшити перевагу, але реалізувати їх ніяк не вдавалось. Гравці Ельче ж за увесь матч завдали лише два удари у площину воріт, які без проблем брав голкіпер. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Атлетіка – 1:0.

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