В матче 17-го тура чемпионата Испании Сельта на выезде уступила Реалу. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Сельта подходила к противостоянию с Реалом в хорошем настроении: подопечные Эдуардо Коудета закончили год на мажорной ноте, проведя шестиматчевую беспроигрышную серию (пять побед и одна ничья). В свою очередь "сливочные", потеряв очки в последнем поединке с Эльче, позволили Атлетико стать единоличным лидером Ла Лиги. Поэтому отступать мадридцам было некуда.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин традиционно грел скамейку запасных, а его одноклубники взялись за дело. Уже на 6-й минуте Марко Асенсио убежал в контратаку после того, как Яго Аспас потерял стопроцентную возможность вывести Сельту вперед. Как следствие, роскошный навес полузащитника Реала на дальнюю штангу точно замкнул головой Лукас Васкес.

Быстрый гол лишь разозлил хозяев и они большими силами бросились на ворота Куртуа. Однако, защитники "галактикос" без особых проблем справлялись с прессингом "кельтов", регулярно убегая в контратаки. Одна из них могла завершиться голом: Васкес, промчавшись по правому флангу, сбросил в центр на линию вратарской Модричу, однако мощный удар хорвата заблокировали защитники.

Впоследствии Асенсио, прорвавшись сквозь защитников Сельты, пытался навесить слева, но Уго Мальйо буквально бросился под мяч.

Слаженная работа флангов и скорость игроков Реала со временем стали проблемой для хозяев и последние все чаще прибегали к грубости. Арбитр откровенно жалел футболистов Сельты, ограничиваясь устными замечаниями, хотя фол на Бензема тянул больше, чем на "горчичник".

В середине тайма после подачи с углового Ренато Тапия в штрафной Реала попал мячом в руку Ферлану Мэнди, но арбитр проигнорировал момент, считая, что конечность француза была прижата к телу.

Через мгновение Санти Мина завершал прострел одноклубника, но мяч рикошетом от защитника вышел на угловой.

В конце тайма Марко Асенсио "срубил" Аспаса вблизи ворот соперника и Сельта получила право на перспективный штрафной. Однако, банальный навес в гущу футболистов закончился... ничем. Впоследствии свой шанс упустил Карвахаль – после навеса со стандарта и сумбура в штрафной "кельтов", круглый отскочил к защитнику "сливочных" и тот пушечным ударом отправил мяч мимо рамки ворот.

На последней минуте первой сорокапятиминутки Мендес столкнулся с Куртуа и сердце украинских болельщиков екнуло – бельгиец с гримасами боли на лице оказался на газоне. Арбитр практически сразу дал свисток на перерыв, а врачи бросились колдовать над конкурентом Лунина.

С первых секунд второго тайма Сельта бросилась на ворота Реала. Мадридцы, грамотно расположившись вблизи собственной штрафной, буквально выталкивали соперников к центру поля.

На 53-й минуте "сливочные" наказали "кельтов" за ошибку Джейсона Мурильо. Лука Модрич перехватил неточную передачу колумбийца в центре поля и запустил сферу на Васкеса. Тот пасом нашел Асенсио и Марко ударом из пределов штрафной удвоил преимущество своей команды.

Через десять минут Бензема ворвался во владения Рубена Бланко по левому флангу и пытался попасть в дальний угол ворот. Не хватило считанных сантиметров.

Сельта постоянно пыталась искать счастья у чужих ворот, но вынужденные замены Аспаса и Нолито из-за травм, сказывались на игре команды. На последней минуте гости могли подсластить горечь поражения голом, но Куртуа среагировал на два выстрела подряд.

Победа позволила подопечным Зидана возглавить турнирную таблицу – Реал набрал 36 пунктов и на одно очко опережает Атлетико, у которого три игры в запасе.

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