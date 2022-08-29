Кадис, как и год назад, потерпел сокрушительное поражение от Атлетика в родных стенах (0:4). Отчёт читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2022,23, 3-й тур

Кадис – Атлетик – 0:4

Голы: И. Уильямс, 24, Гурусета, 56, 90+3, Беренгер, 79

Нереализованный пенальти: И. Уильямс, 34

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Кадис провалил первые два матча в новом сезоне Ла Лиги, потерпев два поражения и не забив ни одного гола. Прервать серию можно было в домашке против Атлетика, однако она завершилась катастрофой. Уже на 24-й минуте баски открыли счёт вследствие ужасного паса Арсамендии мимо своего центрбека. Иньяки Уильямс выскочил из-за спины, перехватил мяч и вышел один на один с Ледесмой. Форвард переиграл его и попал в пустые ворота с острого угла.

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На 34-й минуте он мог и дубль оформить, пробив с пенальти, но Ледесма парировал. Впрочем, в начале второго тайма ему таки пришлось вынимать мяч из сетки во второй раз – это Гурусета, едва появившись на поле, пробил с линии штрафной под правую штангу. На 65-й минуте Сансет забил третий гол в ворота Кадиса, однако его отменили из-за офсайда.

Честь устроить разгром выпала Беренгеру, которому на 79-й минуте удалось замкнуть прострел с правого фланга с пасом пяткой от Нико Уильямса. В компенсированное же время Гурусета оформил дубль, установив окончательный результат встречи – 0:4. Интересно, что в XXI веке Атлетик побеждал с таким счётом на выезде лишь раз – и это случилось год назад в матче с тем же Кадисом.

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