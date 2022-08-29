Накануне, примерно в час ночи, по меньшей мере четверо молодых людей в масках ворвались в дом 33-летнего габонца, сообщает El Pais.

Полиция задержала банду, ограбившую Роналдо, Верратти и еще 15 футболистов – они украли миллионы

По информации источника, грабители угрожали Обамеянгу и его супруге. У них было огнестрельное оружие и металлические трубы. Футболисту нанесли телесные повреждения. В конце концов, злоумышленникам удалось получить доступ к сейфу, откуда они забрали драгоценности и скрылись.

Заметим, что в Испании футболисты часто становятся жертвами налетчиков, но обычно они проникают в дома, когда игроки на матчах своих команд. В начале июля полиции уже удалось разоблачить одну преступную группировку, от которой пострадали не менее 15 футболистов.

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