Кадіс, як і рік тому, зазнав нищівної поразки від Атлетіка в рідних стінах (0:4). Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2022,23, 3-й тур

Кадіс – Атлетік – 0:4

Голи: І. Вільямс, 24, Гурусета, 56, 90+3, Беренгер, 79

Нереалізований пенальті: І. Вільямс, 34

Валенсія – Атлетіко – початок о 23:00

Кадіс провалив перші два матчі в новому сезоні Ла Ліги, зазнавши двох поразок і не забивши жодного гола. Перервати серію можна було в домашці проти Атлетіка, однак вона завершилась катастрофою. Вже на 24-й хвилині баски відкрили рахунок внаслідок жахливого пасу Арсамендії повз власного центрбека. Іньякі Вільямс вискочив з-за спини, перехопив м'яч і вийшов віч-на-віч з Ледесмою. Форвард переграв його й влучив у порожні ворота з гострого кута.

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На 34-й хвилині він міг і дубль оформити, пробивши з пенальті, але Ледесма парирував. Втім, на початку другого тайму йому таки довелося виймати м'яч із сітки вдруге – це Гурусета, тільки-но з'явившись на полі, пробив з лінії штрафного під праву стійку. На 65-й хвилині Сансет забив третій гол у ворота Кадіса, однак його скасували через офсайд.

Честь влаштувати розгром випала Беренгеру, якому на 79-й хвилині вдалося замкнути простріл з правого флангу з пасом п'яткою від Ніко Вільямса. В компенсований же час Гурусета оформив дубль, встановивши остаточний результат зустрічі – 0:4. Цікаво, що в ХХІ столітті Атлетік перемагав з таким рахунком на виїзді лишень раз – і це трапилось рік тому в матчі з тим же Кадісом.

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