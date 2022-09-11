Ельче в рамках 5-го туру Ла Ліги зазнав нищівної поразки від Атлетіка у рідних стінах (1:4). Звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чемпіонат Іспані 2022/23, 5-й тур

Ельче – Атлетік – 1:4

Голи: Понсе, 59 – Маркау, 9 (автогол), Сансет, 13 (пен), Н. Вільямс, 23, Беренгер, 44

Хетафе – Реал Сосьєдад – початок о 19:30

Бетіс – Вільяреал – початок о 22:00

Атлетік приїхав у гості до Ельче, якому за перші чотири тури вдалося набрати всього 1 очко при різниці голів 1-9. Баски влаштували аутсайдеру побоїще ще до перерви, а відкрити рахунок їм допомогли господарі – Маркау на 9-й хвилині підрізав м'яч у власні ворота. На 13-й гості заробили пенальті, який реалізував Сансет, а на 23-й Ніко Вільямс пішов у дриблінг на правому краю штрафного й бахнув у дальню дев'ятку – 0:3.

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Звичайний винос від Сімона на 44-й хвилині перетворився у серію відскоків та четвертий гол Атлетіка (його провів Беренгер). Після цього підопічні Ернесто Вальверде заспокоїлись, навіть дозволивши супернику провести гол престижу на 59-й хвилині. У підсумку, фінальний свисток зафіксував розгром Ельче. Більбао набрав 10 очок і піднявся на четверту позицію в турнірній таблиці.

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