Мадрид, по крайней мере, временно потерял лидерство после гостевой победы Барсы над Кадисом. Однако даже несмотря на серьезное давление каталонцев Карло Анчелотти сменил полсостава по сравнению с матчем ЛЧ против Селтика. На скамейке запасных остались Модрич, Чуамени, Камавинга и Карвахаль. Лидер "бланкос" Карим Бензема не играл из-за травмы. Он вернется примерно через месяц.

Отсутствие лидера сразу же сказалось на атакующем потенциале Реала. Более того, мадридцы чуть не пропустили уже на первой минуте. Мурики накрутил двоих и мощно пробил – Куртуа на месте. Хозяевам с Себальосом и Вальверде в центре поля заметно не хватало креатива. "Бланкос" ответили дальними ударами Рюдигера, Крооса и Родриго, но ни один из них не достиг цели.

Мальорка шокировала Бернабеу на 35-й минуте. Гости получили право на штрафной, Ли Канг подал на дальнюю стойку, а никем не прикрытый Мурики расстрелял Куртуа головой в ближный. Команда Анчелотти сумела отыграться перед самым перерывом. Вальверде подхватил мяч на своей половине поля, прошел нескольких соперников, сместился в центр и неотразимо выстрелил в дальнюю девятку. Шедевр!

Fede Valverde ran 52 meters to score this rocket. pic.twitter.com/JmHjwdlS4p — ?? (@totaIvalverde) September 11, 2022

На старте второго тайма Азар, полностью проваливший игру, рисовал пенальти. Рефери не поверил, а уже через несколько минут Анчелотти заменил бельгийца Модричем. Яркий всплеск Эдена в Глазго, похоже, являлся одноразовой акцией. Антонио Санчес чудом не завершил эффектную комбинацию гостей на 64-й минуте, пробив с линии вратарской рядом со штангой.

Анчелотти нервничал из-за попыток балеарцев затянуть время. Кан Инг чаще всего оказывался на газоне, в одном из эпизодов ему помогали подняться сразу три игрока "бланкос". Несмотря на маленькие футбольные хитрости Мальорка не сумела удержать ничейный результат. Родриго и Винисиус нарисовали бразильский шедевр. Первый обошел нескольких игроков и идеально отдал на Винни, который легко разобрался с вратарем.

Не менее эффектным мячом отличился уже сам Родриго. Герой последних минут посадил на пятую точку защитника и пробил мимо голкипера. А точку в матче поставил Рюдигер, который после подачи Крооса расстрелял ближний угол. В турнирной таблице "короли" вернули себе первую строчку (15 очков). Каталонцы имеют на два балла меньше. Мальорка осталась на 13 позиции (5 пунктов).

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