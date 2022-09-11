Реал оформил красивый камбек и снова обошел Барселону – шедевр неожиданного героя и победная "самба"
Мадридский Реал одержал легкую победу над Мальоркой (4:1) в рамках 5 тура Примеры. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".
Мадрид, по крайней мере, временно потерял лидерство после гостевой победы Барсы над Кадисом. Однако даже несмотря на серьезное давление каталонцев Карло Анчелотти сменил полсостава по сравнению с матчем ЛЧ против Селтика. На скамейке запасных остались Модрич, Чуамени, Камавинга и Карвахаль. Лидер "бланкос" Карим Бензема не играл из-за травмы. Он вернется примерно через месяц.
Отсутствие лидера сразу же сказалось на атакующем потенциале Реала. Более того, мадридцы чуть не пропустили уже на первой минуте. Мурики накрутил двоих и мощно пробил – Куртуа на месте. Хозяевам с Себальосом и Вальверде в центре поля заметно не хватало креатива. "Бланкос" ответили дальними ударами Рюдигера, Крооса и Родриго, но ни один из них не достиг цели.
Мальорка шокировала Бернабеу на 35-й минуте. Гости получили право на штрафной, Ли Канг подал на дальнюю стойку, а никем не прикрытый Мурики расстрелял Куртуа головой в ближный. Команда Анчелотти сумела отыграться перед самым перерывом. Вальверде подхватил мяч на своей половине поля, прошел нескольких соперников, сместился в центр и неотразимо выстрелил в дальнюю девятку. Шедевр!
На старте второго тайма Азар, полностью проваливший игру, рисовал пенальти. Рефери не поверил, а уже через несколько минут Анчелотти заменил бельгийца Модричем. Яркий всплеск Эдена в Глазго, похоже, являлся одноразовой акцией. Антонио Санчес чудом не завершил эффектную комбинацию гостей на 64-й минуте, пробив с линии вратарской рядом со штангой.
Анчелотти нервничал из-за попыток балеарцев затянуть время. Кан Инг чаще всего оказывался на газоне, в одном из эпизодов ему помогали подняться сразу три игрока "бланкос". Несмотря на маленькие футбольные хитрости Мальорка не сумела удержать ничейный результат. Родриго и Винисиус нарисовали бразильский шедевр. Первый обошел нескольких игроков и идеально отдал на Винни, который легко разобрался с вратарем.
Не менее эффектным мячом отличился уже сам Родриго. Герой последних минут посадил на пятую точку защитника и пробил мимо голкипера. А точку в матче поставил Рюдигер, который после подачи Крооса расстрелял ближний угол. В турнирной таблице "короли" вернули себе первую строчку (15 очков). Каталонцы имеют на два балла меньше. Мальорка осталась на 13 позиции (5 пунктов).
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