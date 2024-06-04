Полузащитник сборной Бразилии и Манчестер Юнайтед Каземиро решил попробовать себя в новой роли в футбольной индустрии.

Официальный сайт Марбельи объявил о том, что 32-летний бразилец стал новым акционером клуба. Пресс-служба не разгласила, какой процент акций принадлежит Каземиро.

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"Для меня большая честь присоединиться к Марбелье, потому что моей самой большой мотивацией является впечатляющий потенциал роста клуба. Я неоднократно бывал в Марбелье со своей семьей, и мы с детьми, женой и мной влюблены в этот город, с которым хотим связать свою жизнь. Без сомнения, вместе мы будем мечтать о том, чтобы вывести клуб на вершину", – цитирует бразильца официальный сайт.

Напомним, что Каземиро сейчас выступает за Манчестер Юнайтед. За свою карьеру бразилец успел поиграть за Реал, с которым пять раз выигрывал Лигу чемпионов.

Марбелья выступала в сезоне 2023/24 в Сегунде Федерасьон, где заняла третье место и гарантировала повышение в классе.

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