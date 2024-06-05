"Это обычная работа футбольного клуба во время войны, когда сложная ситуация с финансами. У всех трудности – решаем вопросы.

СК Днепр-1 снова получил трансферный бан – команде не выплатили зарплату еще за февраль

Нелегко, никому не легко. Если клуб выживает – ничего позорного в этом нет", – сказал Фридман в комментарии Tribuna.

Напомним, днепряне погрязли в долгах, за что и получили очередной трансферный бан. Клуб не может рассчитаться не только с действующими игроками, но и с теми, кто уже давно покинул команду. В том числе и с экс-тренером Александром Кучером. Единственная надежда на пополнение клубного бюджета – распродажа лидеров СК Днепр-1.

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