Недавно Хави объявил об уходе из Барселоны по окончании сезона 2023/24. Не исключено, что тренер покинет свой пост даже раньше, но в любом случае Жоан Лапорта вынужден искать нового наставника.

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Им уже точно не станет Мичел Санчес, который сейчас успешно работает в Жироне. Барса отказалась от его кандидатуры, ведь хочет пригласить более именитого специалиста. Барселона ищет тренера-победителя, который имеет опыт работы со звездными футболистами, сообщает El Nacional.

По информации источника, разгромное поражение Жироны от Реала (0:4) фактически лишило 48-летнего Мичела шансов возглавить Барселону. По крайней мере, летом 2024-го. "Блаугранас" отказались от его кандидатуры и стремятся пригласить тренера-победителя, которым наставника Артема Довбика и Виктора Цыганкова пока что не назовешь.

В Барсе осознают, что сложное финансовое положение клуба явно не способствует переговорам с успешными тренерами. Но даже при таких условиях кандидатуру Мичела главный клуб Каталонии в ближайшее время рассматривать не будет.

Контракт Мичела с Жироной рассчитан до лета 2026 года. Он возглавляет команду с 2021-го, а в текущем сезоне Жирона стала главной сенсацией Ла Лиги, занимая второе место турнирной таблицы. Барса идет третьей, отставая от Жироны на 5 очков.

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