Атлетик из Бильбао на выезде встречался с Кадисом. Еще в первом тайме баски оформили себе комфортное преимущество в счете – дублем отметился Беренгер, и еще один положил Лопес. Хозяева до перерыва не нанесли ни одного удара в створ ворот.

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Во второй половине встречи гости не собирались останавливаться на достигнутом, и на 52-й Уильямс сделал счет разгромным. Только после этого защита Кадиса проснулась и начал хоть немного реагировать на атаки соперника. Однако, в атаке в дальнейшем ничего не получалось – хозяева так и не смогли отквитать хотя бы один гол. В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу Атлетика – 0:4.

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