Атлетік з Більбао на виїзді зустрічався із Кадісом. Ще у першому таймі баски оформили собі комфортну перевагу у рахунку – дублем відзначився Беренгер, і ще один поклав Лопес. Господарі до перерви не завдали жодного удару у площину воріт.

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У другій половині зустрічі гості не збирались зупинятись на досягнутому і на 52-й Вільямс зробив рахунок розгромним. Тільки після цього захист Кадіса прокинувся і почав хоч трохи реагувати на атаки суперника. Однак, в атаці надалі нічого не виходило – господарі так і не змогли відквитати хоча б один гол. Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Атлетіка – 0:4.

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