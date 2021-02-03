Альмерия принимала Севилью в четвертьфинале Кубка Испании. Читайте отчет встречи на Футбол 24.

Кубок Испании, 1/4 финала

Альмерия – Севилья – 0:1

Гол: Окампос, 67

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Севилья прогнозируемо завладела инициативой во встрече, но открыть счет подопечным Лопетеги не удавалось.

Решающий мяч во встрече был забит в середине второго тайма. Навес с правого фланга точно головой замкнул Окампос. Несмотря на гол гости продолжили контролировать ситуацию и довели игру до логического конца.

Севилья завоевала путевку в полуфинал Кубка Испании.

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