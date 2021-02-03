Севилья одолела Альмерию и пробилась в полуфинал Кубка Испании
00:24 - Читати українською
Альмерия принимала Севилью в четвертьфинале Кубка Испании. Читайте отчет встречи на Футбол 24.
завершено
Кубок Испании, 1/4 финала
Альмерия – Севилья – 0:1
Гол: Окампос, 67
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Севилья прогнозируемо завладела инициативой во встрече, но открыть счет подопечным Лопетеги не удавалось.
Решающий мяч во встрече был забит в середине второго тайма. Навес с правого фланга точно головой замкнул Окампос. Несмотря на гол гости продолжили контролировать ситуацию и довели игру до логического конца.
Севилья завоевала путевку в полуфинал Кубка Испании.
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