Кубок Іспанії, 1/4 фіналу

Бетіс – Атлетік – 1:1 (1:4 по пен.)

Голи: Хуанмі, 84 – Р. Гарсія, 90+4

Статус матчу явно тиснув на команди, тому перший тайм був вкрай нудним – на двох "аж" один удар в площину воріт. Найкращий момент змарнував Каналес, який з близької відстані розстріляв сітку воріт Атлетіка із зовнішнього боку.

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Після перерви картина не надто змінилася. Суперники дуже рідко доходили до чужих володінь, били ще рідше. Загальну "сірість" компенсувала драматична кінцівка основного часу. На 84 хвилині Атлетік нібито зупинив чергову банальну атаку Бетіса, але м'яч після рикошету ідеально ліг на ногу Хуанмі – "огірки" виходять вперед! Атлетік кинувся рятувати становище і таки зробив це у своєму фірмовому стилі. Останні секунди, подача на голову 34-річного Рауля Гарсії – 1:1.

Екстра-тайми стали логічним продовженням всього поєдинку. Гості лише раз дозволили Хоакіну вийти на ударну позицію, але Єрай встиг заблокувати постріл ветерана. Справа дійшла до серії пенальті, в якій головним героєм став Унаї Сімон. Кіпер "левів" відбив жахливі спроби Каналеса та Хуанмі по центру, а партнери били безпомилково.

Атлетік став останнім півфіналістом поточного розіграшу Кубка, приєднавшись до Барселони, Севільї та Леванте (жеребкування відбудеться 5 лютого). Нагадаємо, що на початку квітня той-таки Атлетік та Реал Сосьєдад розіграють Кубок сезону 2019/20, а через тиждень буде ще один фінал.

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