Месси и Тер Штеген едва не подрались на тренировке

Лионель Месси и Марк-Андре тер Штеген / Фото из открытых источников

"Сине-гранатовые" в последнее время переживают трудные времена.

У аргентинского нападающего Барселоны Лионеля Месси во время тренировки произошел конфликт с немецким голкипером команды Марком-Андре тер Штегеном, сообщает издание El Pais.

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Инцидент произошел после поражения Барселоны в 21-м туре Ла Лиги от Валенсии со счетом 2:0. Перепалка между футболистами возникала в результате борьбы за мяч в игровом эпизоде ​​и привела к конфликту.

Напомним, Барселону уже несколько дней буквально "штормит": после увольнения тренера Эрнесто Вальверде спортивный директор "блаугранас" Эрик Абидаль намекнул, что наставник покинул свой пост с подачи некоторых игроков. Лионель Месси обвинил Абидаля во лжи и потребовал конкретных имен.

Конфликт сразу же породил слухи об уходе из команды аргентинца, за которым выстроилась очередь из топ-клубов (ПСЖ, Интер, Ювентус, Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити).

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