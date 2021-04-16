Атлетик – Барселона: каталонцы объявили заявку на финал – Фати попал в список
12:57 - Читати українською
Делегация Барселоны прибыла в Севилью на финал Кубка Испании.
Главный тренер Барселоны Рональд Куман взял с собой 26 футболистов на решающий поединок против Атлетика.
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Стоит отметить, что почти после почти полугодового перерыва в заявку каталонцев вернулся Ансу Фати. 18-летний форвард пока не может участвовать в матчах, ожидается, что он вернется на поле уже в следующем сезоне. Напомним, Ансу получил тяжелую травму колена.
Финал Кубка Испании Атлетик – Барселона состоится 17 апреля, начало в 22:30.
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