Главный тренер Барселоны Рональд Куман взял с собой 26 футболистов на решающий поединок против Атлетика.

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Стоит отметить, что почти после почти полугодового перерыва в заявку каталонцев вернулся Ансу Фати. 18-летний форвард пока не может участвовать в матчах, ожидается, что он вернется на поле уже в следующем сезоне. Напомним, Ансу получил тяжелую травму колена.

Финал Кубка Испании Атлетик – Барселона состоится 17 апреля, начало в 22:30.

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