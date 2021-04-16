Атлетік – Барселона: каталонці оголосили заявку на фінал – Фаті потрапив до списку
Делегація Барселони прибула до Севільї на фінал Кубка Іспанії.
Головний тренер Барселони Рональд Куман взяв із собою 26 футболістів на вирішальний двобій проти Атлетіка.
"Комусь доведеться забрати собі 10-й номер", – екс-директор Барселони переконаний, що Мессі визначився з майбутнім
Варто відзначити, що до заявки каталонців повернувся Ансу Фаті, який майже півроку перебуває у лазареті каталонців. 18-річний форвард поки не може брати участь у матчах, очікується, що він повернеться на поле вже наступного сезону. Нагадаємо, Ансу зазнав важкої травми коліна.
Фінал Кубка Іспанії Атлетік – Барселона відбудеться 17 квітня, початок о 22:30.
Реал – Барселона: Мессі "насмішив" зірку УПЛ, хитрий Зідан всіх переграв, а Куману не варто скаржитись на суддівство