Головний тренер Барселони Рональд Куман взяв із собою 26 футболістів на вирішальний двобій проти Атлетіка.

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Варто відзначити, що до заявки каталонців повернувся Ансу Фаті, який майже півроку перебуває у лазареті каталонців. 18-річний форвард поки не може брати участь у матчах, очікується, що він повернеться на поле вже наступного сезону. Нагадаємо, Ансу зазнав важкої травми коліна.

Фінал Кубка Іспанії Атлетік – Барселона відбудеться 17 квітня, початок о 22:30.

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