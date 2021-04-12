Реал заслужено обіграв Барселону у матчі Ла Ліги з чемпіонським підтекстом, вважає Сергій Костенюк. Про тактичну битву в Ель Класіко читайте на "Футбол 24".

Реал у Мадриді переграв Барселону та покращив свої шанси у боротьбі за чемпіонство. Штаб Зідана знову розробив чудовий план на гру, а футболісти "королівського клубу" – чудово усе реалізували.

Як і у матчі ЛЧ з Ліверпулем, Реал діяв за схемою 4-3-3, але система гри все ж зазнала певних змін. Корективи були зумовлені тактичними особливостями Барселони. Щодо кадрів, то після перемоги над мерсисайдцями у стартовому складі "бланкос" відбулася лише одна зміна. Замість Асенсіо на позиції правого нападника зіграв Вальверде.

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Уругваєць не є стабільним гравцем основи, але практично завжди готовий виконувати різні оригінальні тактичні завдання тренерського штабу. Вибір на користь Феде можна пояснити тим, що він більш універсальний та різноплановий виконавець, ніж Марко. Іспанець з нідерландським корінням більше заточений на атаку. Зізу вгадав з Вальверде. Він і захист посилив, і був активний попереду.

Замість основних захисників, які перебувають у лазареті – Рамоса, Варана та Карвахаля, зіграли Мілітао, Начо і Васкес відповідно. Ліворуч діяв Менді.

Реал – Барселона – 2:1 (2:0)

Голи: Бензема, 13, Кроос, 28 – Мінгеса, 60

Реал: Куртуа – Васкес (Одріосола, 43), Мілітао, Начо, Менді – Модріч, Каземіро, Кроос (Маріано, 72) – Вальверде (Асенсіо, 61), Бензема (Марсело, 72), Вінісіус

Барселона: Тер Штеген – Мінгеса, Араухо (Моріба, 72), Ленгле – Дест (Грізманн, 46), Бускетс (Серхі Роберто, 64), Де Йонг, Альба – Мессі, Педрі (Трінкау, 81) – Дембеле (Брейтвейт, 81)

Попередження: Педрі, 23, Араухо, 26, Альба, 84 – Модріч, 69, Начо, 69, Каземіро, 89

Вилучення: Каземіро, 90

У Барси порівняно з матчем проти Вальядоліда також відбулася лише одна зміна у складі. Замість Грізманна вийшов центрбек Араухо. Де Йонг повернувся у центр поля, а Педрі зіграв лівого нападника.

Перший тайм пройшов під контролем господарів. Реал не створював великої кількості моментів, але діяв дуже організовано та надійно в обороні, кваліфіковано створював собі простір в атаці. Барселона мала велику перевагу у володінні м'ячем, проте команда Зідана сумлінно виконувала план на гру і без особливих труднощів перекривала усі вертикальні зони на власній третині поля.

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На старті матчу обидві команди вмикали високий пресинг, але після швидкого гола Реал віддав територію і зробив ставку на контратаки. У деструктивній фазі гри господарі переважно зустрічали суперника структурою 4-3-3, коли ж гості просували м'яч на половину поля "вершкових" – останні перебудовувалися на формацію 4-5-1 чи 4-1-4-1. Флангові нападники Вінісіус та Вальверде опускались у лінію півзахисту.

У останній фазі позиційної оборони Мадрид трансформувався у схему з п'ятьма захисниками – 5-4-1. За це швидке перебудування відповідав Вальверде. Уругваєць сідав у лінію захисту і діяв на позиції правого захисника, а Васкес у цій стадії оборони ставав правим центральним беком у трійці.

Вальверде відіграв важливу роль у першому голі. Феде підхопив м'яч на фланзі, пішов уперед уздовж бровки, та неочікувано для Альби різко почав зміщуватися до центру у півпростір. Лівий латераль Барси побіг за уругвайцем і втратив свою зону. Саме у цей момент Вальверде віддав на фланг, на хід Васкесу.

Далі – все за класикою. Лукас прострілив на ближню стійку, а Бензема своєчасно відірвався від захисника і п'ятою оформив гол-красень.

Реал досить швидко збільшив свою перевагу. Кроос подвоїв рахунок ударом зі штрафного. Барселона намагалася інтенсивно діяти у позиційних атаках, але на 34-й хвилині матчу ледь не пропустила втретє. Швидкі атаки Реала були небезпечнішими за позиційні спроби гостей.

Після перерви тиск команди Кумана посилився, але "вершкові" кваліфіковано створювали чисельну більшість чи рівність у зоні м'яча. Цьому сприяли п'ятірка захисників та активні дії без м'яча хавбеків. Вільний коридор у бастіонах Мадрида знайти було досить складно. При цьому час не стояв на місці – Барселоні потрібно було ризикувати. Часто уперед почергово йшли Лангле та Мінгеса.

Гості награли на 41% дій на третині поля суперника, але більшу частину матчу Реал контролював ситуацію. Свої корективи у гру внесла негода – практично стихія. На початку другого тайму навіть здавалося, що гравці Барси краще пристосувалися до складних умов, але максимум, на що вони спромоглися – це гол Мінгеси після прострілу з флангу. Мессі мав кілька нагод зі штрафних ударів, та до Крооса у цей вечір йому було далеко. Найбільше, чим запам'ятався аргентинець – це те, як його трусило від холодного дощу. Капітану навіть довелося переодягатися у суху та теплу форму, щоб продовжити матч. На фоні усім відомої пасивності Лео у фазі гри без м'яча цей процес виглядав доволі смішно. Чомусь відразу згадався Аллах'яр із Зорі, який у матчі з Десною при "-9" носився, немов навіжений у одній футболці з коротким рукавом.

Messi shivering ️ take my body king pic.twitter.com/sYz1KEiW0C — Baggio (@BaggioM10) April 10, 2021

Відразу по перерві Куман випустив Грізманна замість Деста. Номінально команда перейшла на базову схему 4-3-3. Француз грав лівого вінгера, праворуч перемістився Дембеле, який спільно з Мінгесою тримав правий фланг. У різних фазах структура мінялася. Альба часто ходив уперед, а позаду залишалася трійка захисників.

Потрібно відзначити, що Барселона у цьому матчі дотримувалася персональних орієнтувань у пресингу. У фазі гри без м'яча кожен гравець мав свого "клієнта". Схематично це виглядало так:

Після кількох невдалих спроб короткого розіграшу від своїх воріт, гравці Реала почали робити ставку на довгі передачі.

Головний тренер Барселони Рональд Куман після матчу зробив акцент на оцінці суддівства: "Кожен уболівальник Барселони явно відчуває невдоволення, пов'язане з двома рішеннями арбітра. У першому таймі ми слабо грали і в атаці, і в захисті. У другому – наша гра стала кращою.

У мене є питання лише до роботи суддівської бригади: що саме вони вважають одинадцятиметровим?. У тій ситуації (падіння Брейтвейта після контакту з Менді, – прим.) треба було призначати пенальті, а з чотирьох доданих хвилин – дві з половиною рефері витратив на свою рацію. Пенальті був очевидний. Але нам знову доведеться змиритися з тим, що сталося, і замовкнути.

Чи вплинув арбітраж на результат протистояння? Очевидно, адже на табло не 2:2. Я не розумію, навіщо Іспанії потрібен VAR. Всі бачили цей епізод".

Зінедін Зідан після матчу не приховував задоволення діями свої гравців та висловився щодо суддівства: "У мене дуже хороші відчуття. Ми класно почали і у підсумку здобули заслужену перемогу. У нас було багато шансів забити третій м'яч.

Слова Кумана? У кожного своя думка щодо цієї ситуації (можливе пенальті на останніх хвилинах – прим.). Я вважаю, що рефері не засвистів, тому що там не було фолу.

Важливо те, що ми показали на полі. Нам було важко, адже Барселона – сильна команда. Але не можна все списувати на арбітра.

Я радий за гравців. Всі футболісти зосереджені на наших цілях, всі хочуть грати. Це мене дуже тішить. З погляду боротьби за чемпіонство нічого не змінилося. Попереду, як і раніше, багато матчів".

Рональда Кумана можна зрозуміти, але епізод з ймовірним пенальті досить неоднозначний. На мій погляд, головному тренеру Барси зараз краще акцентувати увагу на покращенні командної гри своїх підопічних, а не шукати зовнішні фактори. За винятком кінцівки матчу, коли Реал зарано заспокоївся, господарі поля виглядали солідніше, як команда.

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