"Месси заслужил право думать и решать. Президент уже заявил, что сделает все возможное, чтобы его сохранить. Если Лео решит продолжить, это замечательно. А если нет, придется продолжать без него. Кому-то из воспитанников придется взять футболку с 10-м номером. Жизнь продолжается.

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Думаю, Месси уже более-менее принял решение в своей голове. Финал Кубка Испании тоже может сыграть свою роль, но не думаю, что определяющую", – цитирует Субисаррету AS.

Напомним, контракт Месси с Барсой рассчитан до июля. 33-летний аргентинец подтвердил, что прошлым летом хотел попрощаться с каталонцами.

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