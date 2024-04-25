Бывший полузащитник Динамо Олег Гусев получил поздравление от УЕФА по случаю своего 41-летия.

Пресс-служба УЕФА поздравила Олега Гусева с днем рождения и вспомнила его гол в первом матче 1/8 финала Лиги Европы сезона 2010/11 против Манчестер Сити (2:0).

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В середине первого тайма Андрей Шевченко вывел киевлян вперед, а на 77-й минуте встречи Гусев поймал мяч после скидки головой от Милевского и мощно пробил под перекладину, удвоив счет.

Напомним, Гусев перешел в Динамо в 2003 году из киевского Арсенала. Хавбек 5 раз выигрывал золотые медали первенства, столько же раз становился обладателем Кубка Украины, а также трижды завоевывал Суперкубок. Всего провел за "бело-синих" 438 матчей, в которых забил 96 голов. Также в активе Гусева 13 мячей в 98 поединках за сборную Украины.

Ныне Олег Анатольевич работает ассистентом Александра Шовковского в тренерском штабе Динамо.

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