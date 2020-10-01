Печальная весть пришла из стана донецкого Шахтера – не стало легенды клуба Сергея Ателькина. Экс-игроку "горняков" было лишь 48 лет.

"Сегодня утром пришло печальное сообщение – не стало легендарного футболиста Шахтера Сергея Ателькина. Харизматичный игрок с сильным характером и умением забивать важные мячи – таким мы помним его на поле.

Динамо и Шахтер в Лиге чемпионов: где и когда смотреть церемонию жеребьевки группового этапа

Невероятно добрый и светлый человек, всегда готовый прийти на помощь – таким он был в жизни. Светлая память Сергею Ателькину. Его имя всегда будет в истории Шахтера и сердцах болельщиков. Искренние соболезнования его семье и друзьям", – поделился генеральный директор Шахтера Сергей Палкин печальной новостью в своем Facebook.

Отметим, что Ателькин выступал на позиции форварда в составе Шахтера с 1990 по 1996 и 1999 по 2002 годы, записав в свой актив 265 поединки и 82 гола в составе "горняков". Также, Сергей выступал в составе итальянского Лечче и португальской Боавишты. Одним из его самых запоминающихся моментов в карьере стал решающий гол в ворота Славии, который вывел Шахтер в групповой этап Лиги чемпионов в 2000 году.

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: найкращий і найгірший варіанти для Динамо та Шахтаря