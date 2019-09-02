Аталанте предложили подписать Хачериди

Итальянский Аталанта перед стартом в Лиге чемпионов находится в поисках опытного центрального защитника.

Мартин Шкртел разорвал контракт с бергамасками, не пробыв в составе соперника Шахтера в группе Лиги чемпионов и месяца. Аталанта решила перестраховаться и заменить словака на другого опытного защитника.

Шкртел покинет Аталанту, не пробыв в составе соперника Шахтера и месяца

Издание TuttoMercato24 в своем материале размышляет над тем, кого стоит подписать команде Джан Пьеро Гасперини в последний день трансферного окна.

Среди других кандидатов, журналисты советуют пригласить экс-футболиста Динамо и сборной Украины Евгения Хачериди, который после ухода из греческого ПАОКа находится без клуба. Также называются фамилии Йохана Джуру, Габриеля Палетты и Матиаса Сильвестри.

Аталанта дома проиграла Торино – Малиновский старался, обострял с угловых, но не спас