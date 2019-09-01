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Шкртел покинет Аталанту, не пробыв в составе соперника Шахтера и месяца

12:24 286 Читати українською
Шкртел покинет Аталанту, не пробыв в составе соперника Шахтера и месяца
Мартин Шкртел / фото: ФК Аталанта

Защитник Мартин Шкртел больше не является игроком итальянской Аталанты.

Мартин Шкртел разорвал контракт с Аталантой по обоюдному согласию, информирует Gazzetta.it.

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Отметим, что словак подписал соглашение сроком на 1 год с итальянским клубом только 3 недели назад. Сообщается, что причиной разрыва контракта стали проблемы с физической формой Шкртела. Аталанта решила перестраховаться и заменить словака на другого опытного защитника накануне старта в Лиге чемпионов.

Напомним, 34-летний защитник за свою карьеру выступал в составе Зенита, Ливерпуля и Фенербахче.

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