Шкртел покинет Аталанту, не пробыв в составе соперника Шахтера и месяца

Защитник Мартин Шкртел больше не является игроком итальянской Аталанты.

Мартин Шкртел разорвал контракт с Аталантой по обоюдному согласию, информирует Gazzetta.it.

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Отметим, что словак подписал соглашение сроком на 1 год с итальянским клубом только 3 недели назад. Сообщается, что причиной разрыва контракта стали проблемы с физической формой Шкртела. Аталанта решила перестраховаться и заменить словака на другого опытного защитника накануне старта в Лиге чемпионов.

Напомним, 34-летний защитник за свою карьеру выступал в составе Зенита, Ливерпуля и Фенербахче.

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